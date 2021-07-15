Пианист-виртуоз из Грузии победил на международном конкурсе

Молодой грузинский пианист-виртуоз Сандро Гегечкори стал победителем Международного конкурса пианистов Марии Канальс в Барселоне (Испания), получив Первую премию и Специальный приз слушателей. Он исполнял фортепианный концерт Чайковского. Победитель получит 25 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что, корме Гегечкори, в финал конкурса вышли пианисты из Португалии Рафаэль Кириченко и Циминг Рен из Китая.

Финальный вечер прошел накануне, участники выступали в сопровождении оркестра Симфонической музыки под управлением дирижера Жорди Франсеса в Концертном зале Дворца каталонской музыки в Барселоне.