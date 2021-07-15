На авиасалоне "МАКС" покажут уникальный пятигорский самолет-трансформер

Авиаконструктор из Пятигорска Александр Бегак разработал и собрал уникальный самолет-трансформер, который он планирует представить на авиакосмическом салоне "МАКС".

"В январе на своем канале BegakTV Александр начал вести "Дневник Авиатора", где ежедневно подробно рассказывал о процессе создания машины. Сейчас Begalet EVO. MAKS-15 уже готов и буквально через несколько дней будет представлен на авиасалоне", - сообщает сайт мэрии Пятигорска.

Самолет пока не имеет аналогов в мире, а трансформер он потому, что при минимальной трансформации он может стать городским электромобилем, паралетом или аэросанями. Также он не требует аэродромного хранения и прост в обслуживании, да и стоит значительно дешевле, чем обычный самолет.