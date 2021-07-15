Кабардино-Балкария нарастила собственные доходы на 20%

Собственные доходы бюджета Кабардино-Балкарии по итогам первого полугодия 2021 года выросли более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на выступление министра финансов Елену Лисун.

"Достигнут рост собственных доходов республиканского бюджета на 120,2%. В структуре бюджетных расходов основная доля – почти 80% – приходится на социальные обязательства", - обратила внимание она.

Ранее сообщалось, что глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину внести в Кабмин проект решения о выделении 126 млн рублей на капремонт детской больницы в Кабардино-Балкарии.