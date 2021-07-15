Эбрахим Раиси поздравил Ильхама Алиева с освобождением азербайджанской земли

Избранный президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с освобождением территорий АР от армянской оккупации. Об этом пишет агентство Mehr со ссылкой на сообщение посольства Ирана в Баку, детали уточняются в Twitter дипмиссии.

В сообщении отмечается, что Раиси направил Ильхаму Алиеву ответ на поздравление с победой на выборах, которое глава азербайджанского государства послал 19 июня.

Выразив признательность за поздравительное послание Баку, иранский президент со своей стороны поздравил Азербайджан с успехами в освобождении своей земли, восстановлением государственной власти Азербайджана на этих территориях и возвращением контроля над государственными границами.

Раиси напомнил, что связи между двумя странами уходят корнями в общую культуру и историю, а также в братские отношения азербайджанского и иранского народов.

"Восстановление суверенитета Азербайджана, возвращение им оккупированных территорий и возрождение общих границ позволит лучше использовать новые возможности и совместными усилиями повышать уровень сотрудничества для обеспечения регионального мира и безопасности", - подчеркнул избранный президент Ирана.

Политик также пожелал здоровья Ильхаму Алиеву и процветания азербайджанскому народу.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог, иранист Фархад Ибрагимов, стоит ожидать, что при Раиси Иран возьмет курс на действительное укрепление отношений с Азербайджаном. "Консерваторы, как правило, ориентируются на укрепление взаимоотношений с соседями, и Азербайджан тут не является исключением, тем более как ведущая сила Закавказского региона. С крепким и сильным Азербайджаном Ирану важно сохранить и развить дружеские и добрососедские отношения. Консерваторы сейчас стремятся сделать все возможное, чтобы проект формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия + Россия, Иран, Турция) воплотился в жизнь", - прежде всего сказал он.

"Во-первых, в понимании Ирана налаживание взаимоотношений с соседями - залог нормализации экономической ситуации внутри страны. Во-вторых, они пытаются доказать Западу, что не находятся в блокаде, невзирая на попытки Вашингтона заблокировать Иран. Поэтому стоит ожидать ориентации консерваторов на контакты с Турцией, Россией, Центральной Азией, странами Ближнего Востока и, конечно же, странами Кавказа. Они неоднократно критиковали реформаторов за непоследовательность в связях с Азербайджаном, и я думаю, что после инаугурации Раиси очень многое в отношениях Тегерана и Баку поменяется в лучшую сторону. Укрепление контактов с Баку входит в программу Раиси", - сообщил Фархад Ибрагимов.

Эксперт обратил внимание на различие в подходах иранских реформаторов и консерваторов к армяно-азербайджанским процессам. "Реформаторы всегда старались проводить сбалансированную (с их точки зрения) политику, чтобы не обидеть ни того партнера, ни другого. Консерваторы, в свою очередь, выступают за сохранение территориальной целостности Азербайджана. Если мы посмотрим на заявления аятолл из консервативных партий Ирана, в частности, партии Раиси, то там нет каких-либо попыток выражаться дипломатически, там говорится прямо, что Армения – враг Азербайджана, Армения не ведет себя конструктивно, Армения – оккупант азербайджанских территорий", - поведал иранист.

"Таким образом, у консерваторов позиция очень простая. Если реформаторы избегали резких заявлений, консерваторы прямо говорят все как есть. Поэтому тот факт, что Эбрахим Раиси поздравил Ильхама Алиева с победой в войне и с освобождением территорий, на самом деле, не вызывает удивления, потому что консерваторы всегда придерживались этой позиции – в отличие от реформаторов, которые пытались проводить политику "и нашим, и вашим"", - заключил Фархад Ибрагимов.