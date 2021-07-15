На Дону стартовал фестиваль "Дни Франции"

В Ростове-на-Дону сегодня открылся фестиваль "Дни Франции", в рамках которого пройдут фотоконкурс, ночь кино, а также фотовыставка, - рассказали в администрации донской столицы.

Фотоконкурс будет проходить в дистанционном формате, а его участникам нужно показать, что Ростов вызывает вполне реальные ассоциации с Парижем – это может быть завтрак на террасе или игра в петанк, - передает "АиФ-Ростов".

В отличие от фотоконкурса, фотовыставка "Путешествие по Франции" пройдет вживую, ее можно увидеть в "Шолохов-Центре" - она позволит открыть страну с необычного ракурса.

Завтра в "Доме кино" пройдет ночь кино "Французское лето" - зрителям покажут французскую мелодраму "Летняя сказка" и комедию "Как мальчишки" с русскими субтитрами, - говорится в сообщении.