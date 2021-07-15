Пашинян будет работать с оппозицией по "стальному" мандату

Правящая партия "Гражданский договор" в результате внеочередных парламентских выборов получила "стальной" мандат, в соответствии с которым и будет вести работу с оппозицией, пообещал вице-спикер Национального собрания республики Ален Симонян.

Таким образом он прокомментировал заявления представителей националистического блока "Армения" одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна, занявшего второе место на выборах: они угрожали, что не дадут властям ни минуты покоя и продолжат вести политическую борьбу.

"У нас нет проблем. Мы победили на выборах, имеем "стальной" мандат и будем действовать по логике этого мандата. Трудно будет не для нас, а для тех, кто попытается предпринять что-либо вне закона", - приводит слова Симоняна Sputnik Армения.