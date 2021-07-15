Санкт-Петербург побил восьмой температурный рекорд

Восьмой по счету с начала лета температурный рекорд побит в Санкт-Петербурге, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, сегодня столбики термометров на метеостанции города поднялись до отметки +32,8°C, это на 0,3°C превышает предыдущие рекордные показатели 2010 года.

Синоптик уточнил, что погода в Петербурге установила третий рекорд в июле и восьмой с начала лета, передает "Интерфакс". Также отмечается, что жаркая погода продлится в Северной столице до пятницы, 16 июля.