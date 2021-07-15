Россияне назвали главные причины увольнений

Решение о смене работы наиболее часто принимается российскими сотрудниками в связи с отказом руководства поднять им зарплату, говорят данные исследования, проведенного "Работа.ру" и "СберЗдоровье".

Такой причиной объясняют свое желание о смене места работы 48% опрошенных. На втором месте – перенапряжение, проблемы со здоровьем и эмоциональное выгорание (39% респондентов).

Уйти с бесперспективного места хотят 36% соотечественников, отмечает, ссылаясь на исследование РБК.

Конфликтые ситуации на работе приводят к увольнению у 20% россиян, также причиной смены места работы служит долгая дорога до офиса 19% опрошенных. Далее следует деятельность, отнимающая слишком много времени – 18% ответов.