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Лжеинвалид похитил 800 тысяч рублей у государства на Ставрополье

Лжеинвалид похитил 800 тысяч рублей у государства на Ставрополье

Правоохранители Туркменского района раскрыли факт незаконного получения социальных выплат 55-летним местным жителем. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД Ставропольского края.

"Установлено, что мужчина предоставил в государственное учреждение по месту жительства справку, содержащую заведомо ложные сведения о признании его инвалидом второй группы по общему заболеванию бессрочно", - пояснили в управлении.

В общей сложности за несколько лет лжеинвалид незаконно получил пенсионные и прочие соцвыплаты на более чем 800 тыс рублей.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

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Вестник Кавказа

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