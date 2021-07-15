Владимиров сообщил о ситуации с коронавирусом на Ставрополье

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, что в регионе за минувшие сутки коронавирус нового типа победили 102 человека, общее число выздоровевших составило около 55 тыс человек.

Также в крае за сутки было проведено шесть тысяч тестирований на наличие заболевания.

"К сожалению, есть новые летальные исходы, связанные с коронавирусом...Соболезную родным скончавшихся...", - написал он в Instagram.

В заключение Владимиров подчеркнул, что лучший способ обеспечить безопасность себя и своих близких – вакцинация. "Прививочные пункты работают, запасы вакцины регулярно пополняются", - обратил внимание он.