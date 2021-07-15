Кубанские огнеборцы утром тушили летнее кафе в Анапе

Сегодня утром в кубанской Анапе тушили летнее кафе, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о возгорании в одноэтажном строении по Пионерскому проспекту. По прибытии было установлено, что происходит горение летнего кафе на площади 900 кв м. В 7:34 мск была проведена локализация возгорания, в 7:52 объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки, - говорится в сообщении спасателе.