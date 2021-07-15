Ряд грузинских телеканалов возобновили вещание после суточного бойкота

Четыре телеканала Грузии, которые на сутки бойкотировали вещание в знак протеста, возобновили работу.

С требованиями "в отставку Ираклия Гарибашвили, наказать всех насильников" телеканалы "Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" 14 июля весь день демонстрировали список из 53 журналистов, получивших ранения во время беспорядков в Тбилиси, сообщает "Спутник-Грузия".

Напомним, что оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава умер дома через шесть дней после жестокого избиения во время беспорядков в Тбилиси. Журналист получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, он был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

