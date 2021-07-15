Узбекистан получил две крупные партии обоих компонентов "Спутник V"

Сегодня утром в Узбекистан прибыли еще две партии вакцины "Спутник V" от коронавируса, - сообщает Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны.

"Еще две партии российской вакцины "Спутник V" доставлены сегодня в Узбекистан", - говорится в сообщении службы в Telegram-канале, которая отмечает, что на этот раз поставлены сразу первый и второй компоненты препарата, передает РИА Новости.

С 1 апреля в Узбекистане с населением более 34,5 млн человек стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. За это время как минимум первыми компонентами вакцин вакцинировались более 3 млн человек.

Напомним, премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани просил Москву увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике. Стороны договорились о локализации производства вакцины, в Узбекистане уже подобрана площадка для выпуска препарата.