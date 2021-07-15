Карабахские сепаратисты второй день подряд обстреливают Шушу

Сегодня ночью незаконные армянские вооруженные отряды снова подвергли обстрелу город Шуша. Такое сообщение распространило министерство обороны Азербайджана.

В нем говорится, что в ночь на четверг из стрелкового оружия были обстреляны позиции армии АР в окрестностях города Шуша.

"Огонь велся со стороны незаконных армянских вооруженных отрядов, находящихся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы", - отметили в министерстве.

Чтобы подавить "активность противной стороны", азербайджанские военные открыли ответный огонь.

В результате обстрела погибших и раненых среди личного состава азербайджанских подразделений нет.

Напомним, 13 июля в 21:34 и 21:45 незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из пулеметов и автоматов позиции азербайджанской армии в окрестностях города Шуша.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, этими обстрелами окрестностей Шуши организаторы провокаций стремятся спровоцировать новый конфликт с азербайджанскими военными и одновременно подставить под удар российских миротворцев. "Они хотят, чтобы боевые действия возобновились именно в зоне ответственности российской миротворческой миссии. Это продолжение все той же провокационной и деструктивной политики, которая проводилась все последние десятилетия со стороны незаконного сепаратистского режима под контролем Еревана", - прежде всего сказал он.

"Эти провокации – следствие того, что не в зоне ответственности российских миротворцев армянские воинские формирования до сих пор не разоружены и не возвращены на территорию Армении, как это было предусмотрено по ноябрьскому Заявлению. Полагаю, могла пройти команда на обстрелы окрестностей Шуши, в том числе, из Еревана от реваншистских сил, близких к Роберту Кочаряну – возможно, это реакция на посещение зарубежными послами, в том числе европейскими, Шуши в эти выходные", - обратил внимание Игорь Коротченко.

У российской миротворческой миссии есть инструменты для предотвращения таких обстрелов. "У нас есть в Агдамском районе российско-турецкий центр мониторинга, чтобы следить за перемещениями вооруженных людей в Карабахе. Необходима активизация его работы, выявление, кто открыл огонь, установление конкретных отрядов армянских боевиков, ведущих обстрелы, командиров этих отрядов, руководящих провокациями на местах, после чего должны быть предприняты меры воздействия на эти группы. Какие именно меры – решит командование российских миротворцев", - заключил главный редактор журнала "Национальная оборона".