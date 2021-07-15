В Роструде разъяснили, кого могут отстранить от работы – СМИ

Работодатель должен отстранить от работы сотрудников в ряде сфер, которые отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции в отсутствие противопоказаний, - разъяснили в Роструде, пишут "Известия".

Сотрудники, отказывающиеся от вакцинации, могут быть отстранены от работы без сохранения зарплаты: такая мера предусмотрена ст. 76 ТК РФ, где уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами, и отказ от профилактических прививок может стать причиной отказа при приеме на работу либо отстранения от нее.

"Вакцинация от коронавируса становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)", - указано в пояснении Роструда, передает ТАСС.

Если работник не собирается делать прививку, компания должна запросить его письменный отказ, а затем оформить приказ об отстранении без сохранения заработной платы. Основанием служит ч. 3 ст. 76 ТК РФ. При этом перевод на удаленный режим работы не является альтернативой отстранению: работники на удаленке тоже должны проходить вакцинацию, - следует из письма.

Работодатель обязан отстранить от работы отказавшегося от прививки сотрудника в отсутствие противопоказаний, а тот может вернуться только после пандемии либо после того, как устранит причину отстранения.