Российские болельщики одобрили расторжение контракта с Черчесовым – соцопрос

Почти половина россиян считает правильным расторжение контракта с бывшим главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым, - показал опрос ВЦИОМ.

"Решение Российского футбольного союза (РФС) о расторжении контракта с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым поддерживают 46% наших сограждан, считают его неправильным 20%", - говорится в опросе, передает РИА Новости.

Напомним, ЕВРО-2020 проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Сборная России под руководством Черчесова не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе.