Жителей столичного региона ждут жара, град и грозы

Сегодня жителей столичного региона ждут кратковременные дожди, грозы, град и до 32 тепла, выпадет до 10% месячной нормы осадков, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Атмосфера в столичном регионе достигнет энергетической неустойчивости, благодаря чему в небе появятся отдельные массивы кучевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, что немного собьет жару. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня и особенно вечером местами кратковременные дожди, грозы, возможен град", - рассказал Тишковец, уточнив, что вечером, особенно с 18 до 19 часов, выпадет до 8-13 мм осадков, что соответствует 10% месячной нормы, передает РИА Новости.

Температура воздуха днем в Москве составит плюс 30-32, в Подмосковье - плюс 28-33.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывистый, а атмосферное давление составит 745 мм рт ст, - добавил синоптик.