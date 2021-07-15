Теперь не постреляешь: власти Грузии запретили бесцельную стрельбу

Власти Грузии будут штрафовать за бесцельную стрельбу из газового или шумового пистолета, а также из пневматики и охотничьих ружей в населенных пунктах – такие поправки в Кодекс административных нарушений (КоАП) страны вступят в силу 29 июля.

Согласно поправкам, стрельба из газового или шумового пистолета, охотничьего и пневматического ружья в населенных пунктах Грузии, а также стрельба с нарушением правил в специально выделенных местах будет караться штрафом в размере 500 лари ($160) с возможной конфискацией оружия, передает Sputnik Грузия.

Наказываться штрафом в 500 лари будет и ношение шумовых пистолетов или нарушение правил их перевозки. Аналогичный штраф грозит и за нарушение правил ношения газового оружия.

Повторное нарушение запрета в течение года приведет к штрафу в тысячу лари с конфискацией оружия, - говорится в документе.