В Узбекистане могут ввести массовую вакцинацию от коронавируса

Сегодня в ходе заседания нижней палаты парламента узбекские депутаты рассмотрят вопрос обязательного вакцинирования от коронавируса, - сообщил депутат Дониер Ганиев.

Ожидается, что Законодательная палата порекомендует Специальной республиканской комиссии провести "массовую вакцинацию" против коронавирусной инфекции.

"Этот вопрос обсуждался на заседании фракции УзЛиДеП, я высказал ряд возражений против принятого решения. В частности, означает ли "массовая вакцинация", рекомендованная для определенных слоев населения, обязательность вакцинации для этих групп населения? Если это означает, что вакцинация является обязательной, каков механизм ее проведения? Существуют ли какие-либо штрафы, ограничения или взыскания для гражданина, отказывающегося от вакцинации? К сожалению, я не получил удовлетворительного ответа ни на один из этих вопросов", – подчеркнул он, передает Podrobno.uz.

Также депутат поставил под сомнение то, насколько уместно уполномочить Специальную комиссию осуществлять принудительные меры вакцинации без четких механизмов.

"Я понимаю, что чрезвычайные ситуации требуют принятия экстренных решений, но эти решения должны быть приняты без нарушения конституционных норм. Лично я тоже за повышение уровня вакцинации населения. Но я не сторонник того, чтобы делать это путем прямого принуждения и наложения штрафов или взысканий на тех, кто не получил вакцину", - заметил депутат, отметив: гражданам следует предложить на выбор 2-3 вида вакцин, а их получателям может быть предоставлена ​​возможность выиграть ценные призы, а также получить дополнительные выходные на работе.

"Массовая вакцинация населения должна достигаться не путем прямого принуждения граждан, а путем заинтересованности их в вакцинации", – заключил он.