Половина зарплат россиян уходит на еду – соцопрос

Более 60% россиян "проедают" около половины своего ежемесячного дохода, и лишь каждый одиннадцатый гражданин тратит на продукты пятую часть своего бюджета, говорится в исследовании аналитического центра Университета "Синергия".

"Около 60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, а у 14,8% – примерно треть. Ещё 8,8% тратят на еду не более 20% своего бюджета", - сказано в исследовании, передает РИА Новости.

Рост продуктовых цен в последние месяцы отметило абсолютное большинство россиян (96,3%): заметнее всего подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительные масла, меньше, но все же выросли цены на рыбу, сахар, зерновые и макаронные изделия, - отмечают опрошенные.

"Виновниками" ускорения инфляции в России россияне чаще всего называют ослабление курса рубля (36,1%), накрутку цен в торговых сетях (31%), ориентацию производителей на экспорт товаров в ущерб внутреннему потребителю (26,3%) и высокие инфляционные ожидания населения (6,6%).

Три четверти россиян (77,1%) ожидают дальнейшего роста цен на продукты, 21,5% полагают, что стоимость продовольствия не изменится, и лишь 1,4% респондентов верят в скорое снижение ценников в магазинах, - говорится в материалах исследования.