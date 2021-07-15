Зариф посоветовал Байдену прекратить давить на Иран

Политика максимального давления США на Иран показала свою неэффективность, - отметил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, предложив президенту США Джо Байдену не повторять ошибок своего предшественника Дональда Трампа.

Сегодня исполняется шестая годовщина подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в связи с чем Зариф написал в своем Twitter: "Шесть лет назад СВПД решил проблему главы VII Устава ООН, не прибегая к военным действиям", - передает "Интерфакс".

По словам Зарифа, "Обама понял, что его "разрушительные санкции" не нанесут ущерба Ирану или его центрифугам, Трамп наивно думал, что это сделает его "максимальное давление", но этого не будет никогда".

Зариф предложил Байдену ознакомиться с таблицей, показывающей прогресс Ирана в производстве различных центрифуг и накоплении материалов, необходимых для реализации его ядерной программы, добавив: "Президент Соединенных Штатов должен внимательно изучить эти цифры".