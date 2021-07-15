Россиянам посоветовали запасаться кондиционерами – СМИ

Периоды аномальной жары в России будут происходить все чаще, - рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский, пишут "Известия".

"Температура воздуха с годами будет расти: лето будет более жарким, межсезонье и зимы будут становиться теплее, чем было в XX веке, а кондиционеры станут обязательным атрибутом любой квартиры. Их наличие особенно важно ночью, поскольку в такие периоды, как сейчас в Москве, организм у людей не успевает отдохнуть от жары, ведь температура не падает до комфортных отметок и в темное время суток. Такие аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться. Это большой стресс для организма", - подчеркнул ученый.

По прогнозам синоптиков, до конца этого лета температура воздуха в России останется высокой: вторая половина июля и август в среднем по территории страны будут жаркими. - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.