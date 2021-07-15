Украина захотела компенсацию за "Турецкий поток"

Украине следует поднять вопрос с Евросоюзом о "компенсации" убытков из-за "Турецкого потока" и потери "южного" газового транзита, - заявила в своей статье для "Укринформа" директор киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук.

"Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на "Турецкий поток", согласно предварительно обнародованным оценкам Оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 млрд кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет "стоить" Украине $450 млн", - отметила эксперт, передает РИА Новости.

В этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. "И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования "Северного потока — 2", то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой "Турецкого потока", пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению", - заявила она, объяснив это тем, что "потери" Киеву наносят "государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат - Сербия".

Ищук отметила, ранее было завершено строительство интерконнектора на сербско- венгерской границе, благодаря которому Венгрия сможет получать российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины - через "Турецкий поток", а газ через Украину поставляется только в Молдавию.

Напомним, сейчас через "Турецкий поток" идут поставки газа потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.