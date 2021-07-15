Ирак не признал своим сгоревшее в Персидском заливе судно

Сгоревшее в Персидском заливе нефтесервисное судно с девятью членами экипажа на борту не принадлежало Ираку, - заявил министр транспорта арабской республики Насир Хусейн.

"Затонувшее сегодня судно не было иракским. Оно шло под флагом Панамы и не принадлежало ни одному из органов власти Ирака. Пожар произошел неподалеку от берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Членами экипажа были арабы, среди которых, вероятно, были иракцы и представители других национальностей", - цитирует слова чиновника ТАСС со ссылкой на информационное агентство Ирака.

Ранее информационный портал Baghdad Al Yaum и другие местные СМИ сообщили, что иракское нефтесервисное судно загорелось в Персидском заливе и что в результате пожара все девять членов экипажа погибли.