Иран запросил отсрочку по переговорам в Вене до инаугурации президента

Соединенные Штаты были готовы возобновить переговоры по иранской ядерной программе в Вене, однако Тегеран запросил отсрочку на период до вступления в должность нового президента страны Эбрахима Раиси, которое должно произойти в августе, - сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепартамента.

"Мы были готовы продолжить переговоры, но иранцы запросили больше времени, чтобы разобраться с процессом вступления в должность нового президента", - рассказала она, передает ТАСС.

"Когда Иран завершит этот процесс, мы готовы планировать возвращение в Вену, чтобы продолжить переговоры", - пояснила сотрудница американского внешнеполитического ведомства, добавив: США заинтересованы в том, чтобы искать пути возврата к соблюдению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе), однако... это предложение не будет оставаться в силе бесконечно".

Напомним, с апреля в Вене ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления СВПД в его первоначальном виде.