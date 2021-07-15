Новый антирекорд в Казахстане: более 5 тысяч случаев коронавируса

За минувшие сутки Казахстан обновил рекорд по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции – в стране выявлено 5 314 случая заболевания коронавирусной инфекцией - сразу на тысячу больше, чем сутками ранее.

Антилидером коронавирусной гонки остается столица - в Нур-Султане выявлено 1576 новых заболевших, в Алматы – 850 инфицированных, в Шымкенте – 416 новых пациентов, - передает Sputnik Казахстан.

Среди регионов лидирует Карагандинская область – здесь 603 новых забоевших. Более ста случаев заболевания зафиксировано в Западно-Казахстанской (234), Атырауской (299), Актюбинской (204), Мангистауской (189), Акмолинской (160), Павлодарской (156), Алматинской (144) и Костанайской (104) областях.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 472 106 случаев коронавируса.

В "красную" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции перешла и Кызылординская область Казахстана. Теперь в "красной" зоне в стране 13 регионов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне остались всего два региона - Алматинская и Жамбылская области.

В "зеленой" зоне находятся Восточно-Казахстанская и Туркестанская области, - говорится в сообщении.