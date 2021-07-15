Исполком РФС оценит игру России на Евро-2020 и обсудит предстоящие реформы

В четверг, 15 июля, состоится заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором будут подведены итоги выступления сборной России на чемпионате Европы.

На мероприятии, которое пройдет в режиме видеоконференции, исполком РФС обсудит также результаты исследования компании Hypercube. Во вторник организация по итогам совместного исследования с нидерландской компанией представила четыре альтернативных формата системы российского футбола.

Кроме того, на заседании должен быть утвержден регламент и календарь соревнований ФНЛ, а также список 33 лучших игроков сезона-2020/21 и список лучших игроков в номинациях.

Помимо этого, исполкому РФС предстоит утвердить список судей на внутренние соревнования на первую половину сезона 2021/22, передает ТАСС.

Напомним, сборная Россия набрала на Евро-2020 три очка и заняла последнее место в группе. Подопечные Станислава Черчесова победили Финляндию (1:0) и потерпели два разгромных поражения (0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании). 8 июля Российский футбольный союз (РФС) уволил наставника с поста главного тренера сборной.