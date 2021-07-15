Ким Чен Ын уверовал, что Covid-19 передается при контакте с импортными товарами

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, похоже, поверил в научно необоснованную теорию о том, что Covid-19 передается при контакте с импортными сухими товарами, например, зерном, удобрениями или сельскохозяйственной техникой, пишет Брэдли К. Мартин, автор книги ”Под отеческой опекой любящего лидера: Северная Корея и династия Ким” в статье для Asia Times.

Система здравоохранения Северной Кореи примитивна и может быть перегружена в случае значительного всплеска заболеваемости. Ким считает, что полное закрытие границ страны на полтора года позволило удержать заболеваемость коронавирусом на нулевом уровне.

Ученые до сих пор расходятся во мнениях относительно происхождения болезни у людей, споря о том, перешла ли она от летучих мышей, была ли создана в биологической лаборатории или возникла на рынке, где продавались живые животные с последующим забоем, разделкой и упаковкой на месте. Однако ученые единодушны во мнении, что среди людей коронавирус обычно распространяется воздушно-капельным путем.

Медицинские эксперты считают, что передача Covid-19 через зараженные поверхности не является основным источником инфекции. Причина, по которой чиновники здравоохранения настоятельно рекомендуют дезинфицировать руки после посещения магазина, заключается в том, что инфекция от зараженных людей, могла попасть на поверхности и продукты. Прикоснувшись к этим товарам или поверхностям руками, неразумно подносить их ко рту, глазам или носу.

Ученые считают, что риск заражения Covid-19 от еды, которая готовится в домашних условиях, подается в ресторанах или продается на вынос очень низок. В настоящее время нет доказательств того, что продукты питания связаны с распространением вируса, вызывающего заболевание. Считается, что риск заражения вирусом через пищевые продукты, упаковку пищевых продуктов или пакеты очень низок. В настоящее время не выявлено случаев заражения Covid-19 при прикосновении к продуктам питания, упаковке продуктов или сумкам для покупок. Хотя на предприятиях по производству и переработке пищевых продуктов были выявлены случаи заражения Covid-19, нет никаких доказательств того, что вирус распространялся среди потребителей через продукты питания или упаковку, с которыми могли обращаться работники этих предприятий.

Тем не менее Пхеньян еще с января прошлого года в значительной степени приостановил импорт таких предметов первой необходимости, как зерно и удобрения. Можно было предположить, что ограничения были нацелены на то, чтобы не допустить въезд в Северную Корею транспортных рабочих и лиц, занимающихся распределением грузов, из опасений, что они могут быть заражены. Однако в последнее время появились свидетельства того, что дело не только в людях.

”Власти Северной Кореи недавно превратили Национальный институт гигиенической инспекции Министерства здравоохранения в бюро с расширенными полномочиями, - сообщает сеульская DailyNK. - Отдавая распоряжение о создании нового бюро, лидеры Северной Кореи потребовали сделать все, чтобы не дать коронавирусу проникнуть в страну через объекты из внешнего мира, поскольку никто не может предсказать, когда закончится глобальная пандемия Covid-19, а в будущем может случиться еще одна пандемия”.

Новое бюро должно, прежде всего, не давать правительственным учреждениям и должностным лицам ”бессознательно совершать случайные действия”, поскольку вирусы могут проникнуть в страну и вызвать необратимые бедствия ”из-за предметов [товаров или продуктов] из внешнего мира, которые стране не так уж и необходимы”.

Власти указали на ”предательское поведение” некоторых заводов и предприятий, которые незаконно ввозят технику через китайско-северокорейскую границу, обозначая ее как ”предметы первой необходимости”. Работа международной почты также полностью остановилась из-за отказа принимать корреспонденцию из Китая.

ВОЗ заявляет, что посылка из района с коронавирусом вряд ли может заразить человека. Пхеньян не смог убедительно объяснить логику своих действий народу. Побочным эффектом жестких карантинных мер стало серьезное ухудшение экономической ситуации, которая уже достигла уровня гуманитарного кризиса. Еще год назад жители больше опасались голода, чем коронавируса, и их опасения воплотились в жизнь”.

Daily NK цитирует неназванный источник, который предполагает, что, столкнувшись с серьезным продовольственным кризисом, Ким ищет оправдания, чтобы обвинить подчиненных и провести крупную чистку. ”Каждый раз, сталкиваясь с трудностями, - сказал источник, - власти избегали кризиса, ликвидируя или увольняя сотрудников”.

Еще один аналитик по вопросам Северной Кореи убежден в том, что реакция Кима отражает развивающийся ”бункерный менталитет”. А сотрудник гуманитарной НПО, который имел дело с Пхеньяном убежден: ”В чрезвычайных ситуациях общества, как правило, сплачиваются против биологического или идеологического влияния”.