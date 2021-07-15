Глава Железноводска Евгений Моисеев сообщил о том, что руководство курорта отправит заявку в Минэкономразвития РФ на создание в городе особой экономической зоны (ОЭЗ).

Отмечается, что резиденты зоны смогут получать льготы и преференции, начиная с 2023 года. "По решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в Железноводске появится особая экономическая зона. Заявка проходит заключительный этап формирования и в ближайшее время будет направлена в Министерство экономического развития РФ. Ответ планируется получить в 2022 году, в 2023 ОЭЗ начнет действовать", - приводит слова собеседника ТАСС.

По его словам, предполагается возведение 19 объектов санаторно-курортного назначения на 7 950 мест и шести гостиниц на 750 мест, объем инвестиций составляет порядка 40 млрд рублей.

Мэр пояснил,что создание ОЭЗ будет содействовать развитию туристического потенциала курорта, поможет возвести новые объекты курортной инфраструктуры и обеспечить новые рабочие места.

Моисеев добавил, что территория также будет включать в себя площадки у подножия горы Развалка и возле Курортного озера.