Utair запускает рейсы в Турцию из Грозного и Махачкалы

Авиакомпания "Ютэйр" (Utair) с 17 июля запускает рейс из Грозного в турецкую Анталью, перелеты будут выполняться два раза в неделю, сообщает авиаперевозчик.

Уточняется, что также будут возобновлены полеты в Стамбул из Грозного и Махачкалы. Рейсы из столицы Чечни стартуют с 14 июля, а перелеты между Махачкалой и Стамбулом – с 18 июля.

Кроме того, в июле открывается новый рейс Грозный-Анталья. "Стоимость билетов – от 6048 рублей", - передает ТАСС.

Напомним, что ранее федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.