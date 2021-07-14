Акмолинскую область срочно закрывают на жесткий карантин

Карантин по коронавирусу ужесточают в Акмолинской области с завтрашнего дня. Такое постановление подписала главный санитарный врач области Айнагуль Мусина.

Как сообщает Sputnik Казахстан, по выходным и праздникам не будет действовать общественный транспорт, укорачивается рабочий день магазинов и торговых домов.

Прекращаются междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) перевозки на автобусах и микроавтобусах.

Закрываются аттракционы в парках, на закрытых пляжах и аквапарках; точки общепита и фудкорты; фитнес-центры; сауны, СПА и бассейны; ТРЦ и торговые дома, а также павильоны площадью более 500 кв м, крытые рынки.

Все ограничения не распространяются на участников Ashyq, однако они также должны будут соблюдать определенные правила: работать по сокращенному графику, не допускать заполняемости выше определенного уровня и т.д.

"Разрешается проведение коллективных богослужений, в том числе проведение "жұма намаз", ежедневных православных молитв на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов. Но – при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 кв м на человека, но не более 30 человек", - отмечено в постановлении.

Все праздничные мероприятия на Курбан-Байрам будут проводиться только онлайн.