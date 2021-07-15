На Кипре более 200 отелей готовы поддержать вакцинированных туристов

Принять участие в госпрограмме поддержки внутреннего туризма и стимулирования вакцинации населения Кипра готовы свыше 200 местных отелей.

Программа, которая будет действовать в период с 16 июля по 31 августа, предусматривает субсидирование части гостиничных расходов вакцинированных граждан и постоянных жителей Кипра. Об этом сообщил генеральный директор кипрской Ассоциации отельеров (Pasyxe) Филокипрос Руссунидис, пишет ТАСС.

Власти Кипра профинансируют 35% стоимости проживания в двухместном номере (при цене не более €80 за ночь), минимальное проживание - трое суток.