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На Кипре более 200 отелей готовы поддержать вакцинированных туристов

На Кипре более 200 отелей готовы поддержать вакцинированных туристов

Принять участие в госпрограмме поддержки внутреннего туризма и стимулирования вакцинации населения Кипра готовы свыше 200 местных отелей.

Программа, которая будет действовать в период с 16 июля по 31 августа, предусматривает субсидирование части гостиничных расходов вакцинированных граждан и постоянных жителей Кипра. Об этом сообщил генеральный директор кипрской Ассоциации отельеров (Pasyxe) Филокипрос Руссунидис, пишет ТАСС.

Власти Кипра профинансируют 35% стоимости проживания в двухместном номере (при цене не более €80 за ночь), минимальное проживание - трое суток.

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Вестник Кавказа

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