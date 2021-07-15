Афганские беженцы ищут убежища в Турции 

По мере того как Соединенные Штаты продолжают вывод военнослужащих из Афганистана, всё большее число просителей убежища афганского происхождения пересекает восточную границу Турции, сообщает Al-Monitor. На видео, размещенных в социальных сетях в минувшие выходные, запечатлены сотни людей въезжающие в Турцию через восточную границу с Ираном. Ситуация вызывает обеспокоенность у местных властей и гуманитарных организаций.

В течение многих лет афганцы, пакистанцы и соискатели убежища из различных других стран совершали нерегулярный переход границы пешком в поисках безопасного пристанища и лучших возможностей для работы, обычно попадая в заголовки газет только в случае трагедии, как, например, крушение лодки на озере Ван или дорожно-транспортное происшествие в минувшее воскресенье, когда погибли по меньшей мере 12 мигрантов. Местные СМИ связывают предполагаемый всплеск количества пересечений границы с продолжающимся выводом американских военных из Афганистана и территориальными захватами страны талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ), подогревающими слухи о надвигающейся волне миграции в Турцию.

Журналист Рушен Таква, документирующий миграционные потоки вдоль восточной границы Турции, опубликовал видеоролики, на которых беженцы въезжают в страну, и заявил, что по крайней мере 1500 человек пересекают границу каждый день, а общее их число растет.

”Еще рано говорить о массовом притоке, но количество прибывших растет, и есть неподтвержденные данные о скоплении людей на иранской стороне, стремящихся пересечь границу Турции, - говорит Метин Корабатир, президент расположенного в Анкаре Исследовательского центра по вопросам убежища и миграции. - Мы должны наблюдать за происходящим в Афганистане, чтобы понимать, что будет дальше”.

Заместитель министра внутренних дел Турции и официальный представитель ведомства Исмаил Чатаклы заявил, что видеозаписи, на которых запечатлены беженцы, вводят в заблуждение, а турецкие границы остаются под жестким контролем после строительства нескольких пограничных стен. ”Наша борьба с нелегальной миграцией продолжается безустанно”, - сказал Чатаклы, добавив, что в этом году на восточной границе Турции было задержано 62687 нелегальных мигрантов.

В Турции проживает около 4 млн беженцев, в том числе около 3,7 млн сирийцев и около 200 тыс. просителей убежища афганского происхождения. Поскольку президент США Джо Байден призывает американских военнослужащих завершить выход из Афганистана к 31 августа, все большее число афганцев ищут убежища за пределами государства, а Турция является потенциальной страной назначения или транзита в Европу для перемещенных лиц.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с января 2021 года около 270 000 афганцев вынуждены были бежать из страны, в основном из-за проблем с безопасностью и насилия, в результате чего общее число перемещенных афганцев выросло до 3,5 млн. Ситуация обостряется на фоне заявления, сделанного в пятницу официальными лицами Талибана о том, что они взяли под контроль 85% территории Афганистана. ”УВКБ ООН по-прежнему глубоко обеспокоено ростом насилия в Афганистане, - сказала Селин Унал, пресс-секретарь УВКБ ООН в Турции. - Мы внимательно следим за развитием событий и продолжаем оказывать помощь перемещенным афганцам, пострадавшим от насилия”.

Селин Унал заявила, что люди, ищущие международной защиты, могут подать заявления в турецкие провинциальные управления по вопросам миграции после въезда в страну. Они могут претендовать на дополнительную помощь во время рассмотрения их ходатайств. Она добавила, что данные УВКБ ООН еще не отражают сообщения СМИ о предполагаемом увеличении количества пересечений границы с Турцией.

Подчеркнув отсутствие достоверных источников и систем мониторинга для подтверждения недавних отчетов о беженцах, Корабатир отметил, что прибывающие в данный момент в Турцию афганцы отличаются от тех, что мигрировали ранее: "Новоприбывшие получили образование и работали в основном в правительственной бюрократии. Они опасаются, что если правительство рухнет, то "Талибан" отомстит им". По его данным, некоторые афганские граждане заплатили контрабандистам от двух до четырех тысяч долларов за получение турецких въездных виз, но их обманули, поэтому им пришлось идти в Турцию пешком через гористую восточную границу.

События разворачиваются на фоне переговоров официальных лиц Вашингтона и Анкары, обсуждающих потенциальную роль Турции в управлении и охране международного аэропорта Кабула после выхода США. Во вторник талибы осудили подобные планы и предупредили турецкие власти о возможных последствиях, если Анкара сохранит присутствие своих военных в стране.