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В сочинских селах появятся арт-пространства

В сочинских селах появятся арт-пространства

Новые арт-пространства (Домики творчества) будут организованы в Сочи в рамках нацпроекта "Культура".

Домики творчества организуют в июле этого года в отдаленных районах и селах города Сочи при поддержке Министерства культуры РФ, Российского фонда культуры и властей Краснодарского края.

В арт-пространствах местные жители могут бесплатно заниматься различными видами творчества. Планируется проводить лекции и мастер-классы, формировать волонтерские клубы и команды.

Первый Домик творчеств откроется в селе Пластунка, сообщили в региональном минкульте.

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Вестник Кавказа

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