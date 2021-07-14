В Крыму озвучат уникальный троллейбусный маршрут в Ялту

Самый длинный в мире троллейбусный маршрут Симферополь - Ялта впервые снабдят электронным экскурсоводом, рассказали в пресс-службе Минкурортов Крыма.

В ходе интерактивной экскурсии, синхронизированной с маршрутом, туристам расскажут о достопримечательностях и исторических фактах.

"Символично, что один из старейших и уникальных маршрутов получит современную аудиоэкскурсию с применением технологий ГЛОНАСС к своему 60-летию. Это позволит дать маршруту туристическую ценность и внимание как туристов, так и жителей Крыма", - заявил глава министерства Вадим Волченко.

Первый заместитель генерального директора предприятия "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов подчеркнул, что горный троллейбусный маршрут в Ялту служит визитной карточкой Крыма и очень популярен. Он отметил, что плавный ход и большие панорамные окна позволят полностью насладиться красотой природы.