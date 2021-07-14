Мишель возвращается в Тбилиси

Глава Европарламента Шарль Мишель в ближайшее время посетит Грузию, сообщил руководитель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Отмечается, что Мишель приедет с визитом на фоне обострившегося политического кризиса в стране после событий 5 июля.

"Визит планируется, и, насколько я знаю, он прибудет в Грузию 18 или 19 июля. Мы непосредственно предоставим Шарлю Мишелю полную информацию по событиям 5 июля: и какие риски ожидались, и как действовали правоохранительные органы. Также мы предоставим информацию, перед какими рисками стояло государство после того, как насилие уже было совершено", – приводит слова Кобахидзе "Спутник-Грузия".

Он также отметил, что председателю Европарламента предоставят полную информацию о расследовании и задержаниях.

Напомним, что Шарль Мишель является автором документа по выходу из политического кризиса, подписанного частью оппозиции и "Грузинской мечтой" 19 апреля. В настоящее время между оппозицией и правящей партией ведутся споры на тему выполнения документа.