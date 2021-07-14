Полицейская машина попала в смертельное ДТП в Армении

Трагическая автоавария произошла в Армении, об этом сообщают СМИ.

По данным Shamshyan.com, ДТП случилось на трассе Ереван-Армавир сегодня около 21:00. В районе села Птхунк. столкнулись Samand, числящийся на балансе главного патрульно-постового управления армянской полиции, и Toyota Vitz.

В результате погибли три человека, в том числе двое полицейских. Их личности устанавливаются. Открыто уголовное дело по статье "ДТП, приведшее по неосторожности к смерти двух и более человек".