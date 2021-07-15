Свободная экономическая зона Азербайджана должна способствовать процветанию всего Кавказа

За последние несколько десятилетий в международной торговле появилось несколько важных глобальных центров коммерческой деятельности. От Гонконга до Сингапура и Дубая, эти центры объединяло стремление лидеров открыть свои экономические системы миру - и сделать их максимально привлекательными для остальных стран. Теперь, когда компании и инвесторы увидели, что такие центры ведения бизнеса преуспевают в Азии и на Ближнем Востоке, похоже, что наступила очередь Кавказа.

Как отмечает EU Reporter, еще в мае прошлого года правительство Азербайджана обнародовало планы по созданию новой зоны свободной торговли - Свободной экономической зоны (СЭЗ) Алят. Проект на площади 850 гектаров станет частью формирующегося торгово-логистического центра в поселке Алят, расположенном на побережье Каспийского моря. Закон о СЭЗ, определяющий ее особый статус и правовой режим функционирования, был утвержден парламентом страны еще в 2018 году. Вскоре после этого начались работы по строительству зоны. Теперь руководство Азербайджана приглашает в Алят компании со всего мира. За созданием нового транспортного узла на Каспии стоит несколько факторов.

Первый фактор - долгосрочная стратегия, принятая правительством Азербайджана по расширению экономики страны за счет информационных отраслей и снижения ее зависимости от энергетического сектора, который традиционно является наиболее прибыльной областью экономики Азербайджана. "В основе идеи создания этой зоны лежит наша политика. В частности, импульс к созданию данной зоны придала работа, проводимая в последние годы в связи с развитием ненефтяного сектора, - сказал президент Ильхам Алиев после церемонии закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны. – В ненефтяной сектор инвестируют государство и местные компании, а зарубежные - предпочитают нефтегазовый сектор". Тогда президент выразил уверенность в том, что этот проект послужит развитию ненефтяного сектора.

Вторым важным фактором создания СЭЗ является создание стимулов для притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Азербайджана. Закон, регулирующий управление Алятской зоной, предусматривает привлекательные условия для инвесторов. Сюда входит специальный налоговый и таможенный режим, который будет применяться к компаниям, работающим в свободной экономической зоне. Товары, работы и услуги, импортируемые в зону, не будут облагаться налогом на добавленную стоимость, а также будут полностью освобождены от таможенных сборов.

"Это очень прогрессивный закон, обеспечивающий как государственные интересы, так и интересы инвесторов. Если бы в законодательстве оставались какие-то неопределенные моменты для инвесторов, то привлечь их сюда было бы невозможно", - сказал президент Алиев 1 июля, отметив, что пандемия COVID-19 также увеличила спрос на беспрепятственные пути для роста компаний и активизации международной деловой активности.

Структура СЭЗ ориентирована на нужды стартапов и индивидуальных предпринимателей. Президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев рассказал, насколько важна зона для развития деловой среды в стране: "Уже началась работа по запуску СЭЗ Алят, проводятся встречи с инвесторами. Мы готовы уделить время каждому предпринимателю, который намерен с нами работать".

Наконец, СЭЗ Алят имеет уникальное географическое положение и инфраструктурный потенциал, что делает ее бизнес-платформой мирового уровня. Бакинский международный морской торговый порт стал наиболее развитой структурой проекта. Порт имеет пропускную способность в десятки миллионов тонн грузов и она продолжает увеличиваться. Этот транспортный узел связывает запад (Турцию), юг (Индию) с Россией и другими странами Северной Европы. Также рядом с зоной будет построен аэропорт.

"Тот факт, что транспортные коридоры "Север-Юг" и "Восток-Запад" проходят по территории Азербайджана, а также его близость к крупным рынкам, повысят экономическую эффективность СЭЗ и дадут ей возможность обслуживать рынки Центральной Азии, Ирана, России, Турции и Ближнего Востока", - отметил Мусаев.

Лицензии, визы и другие важные услуги фирмам и физическим лицам, работающим в Алятской СЭЗ, будет предоставлять центр бизнес-услуг. Прогресс, достигнутый Азербайджаном в осуществлении проекта Алятской зоны, продемонстрировал приверженность переходу национальной экономики на инновационный путь развития и дальнейшей модернизации экономической системы страны. Если проект оправдает ожидания, СЭЗ Алят станет экономическим прорывом не только для Азербайджана, но и для всего Кавказского региона.