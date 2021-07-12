Меркель станет обладательницей 18-й ученой степени

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в США, запланированного на 14-16 июля, получит степень почетного доктора Университета Джонса Хопкинса. Об этом заявил сегодня официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер во время церемонии в Вашингтоне получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса", - цитирует его ТАСС.

По словам Зайберта, для Меркель эта степень будет уже 18-й по счету.

Представитель кабинета министров ФРГ также поведал, что после переговоров с президентом США Джо Байденом и совместной пресс-конференции американская сторона организует ужин рабочий ужин. На нем Меркель будет сопровождать ее супруг Йоахим Зауэра.