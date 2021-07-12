Жилье в Казахстане может подешеветь осенью

Согласно прогнозу министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, цены на жилье в республике стабилизировались и осенью могут даже снизиться.

"Если в январе произошел резкий скачок цен на новое жилье на 3,8%, то на вторичное на 7,2%. Июнь месяц - вторичное жилье у нас плюс 1,2% идет, а на новое жилье - 0,9%. Первичный ажиотаж, который был связан с большим спросом на жилье в связи с использованием пенсионных в том числе, он уже стабилизируется. Думаю, где-то с июня-июля мы уже видим стабилизацию цен. Мои личные прогнозы, что к сентябрю мы уже может и на понижение пойдем", - сообщил первый вице-министр Каирбек Ускенбаев во время брифинга в службе центральных коммуникации.

В этом году в Казахстане, как и вот всем мире случился рост цен на основные строительные материалы.