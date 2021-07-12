Лавров: войска США спешно покидают Афганистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Судана, что США достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования.

"Американцы много чего давали понять за 20 лет своего присутствия в Афганистане, начиная от провозглашения победы демократии и кончая таким вот достаточно спешным уходом, побросав огромное количество техники, другого оборудования", - сказал российский министр.

Он также задался вопросам, как США планируют достичь каких-либо результатов в Афганистане, выводя свои войска из этой страны.

"Главный вопрос, конечно, к американцам: если они, имея там более чем стотысячный на каком-то этапе контингент НАТО, в течение 20 лет ничего не смогли сделать, находясь внутри страны, каких результатов они собираются достичь с существенно меньшим присутствием за пределами Афганистана? Ответ достаточно понятен?" - обратил внимание Лавров.

По его словам, скорее всего, есть желание просто обеспечить свое военное присутствие в этом регионе, тем самым оказывать влияние на обстановку здесь. "Я думаю, все это понимают и все будут исходить из тех обязательств, которые существуют в рамках различных структур", - цитирует главу российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. Согласно последним данным, процесс вывода войск завершен более чем на 90%. Предполагается, что воинский контингент США полностью покинет Афганистан к 11 сентября.