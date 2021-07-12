Песков: Кремль не повернется лицом к футболу в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность влияния Кремля на российский футбол.

"Нет, на это надеяться не нужно. Это не функции Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы", - приводит его слова РИА Новости.

Песков отметил, что Владимир Путин делает очень много для развития спорта в России.

"Делается для этого много, а все остальное же - это работа профессионалов", - подчеркнул он.