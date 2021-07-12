Стало известно, почему море в Геленджике стало красным

У берегов Геленджика, в частности возле скалы Парус покраснело Черное море.

Начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник считает, что необычный цвет морской воды связан с цветением водорослей, пишут «Кубанские новости».

«Цветение водорослей работает как по сезонам, так и по температуре. Есть случаи, когда водоросли цвели на Черноморском побережье в районе Анапы. Их цветение наблюдалось и в январе, когда море еще недостаточно остыло. Сейчас пошел активный рост температуры морской воды – выше 24-25 градусов. Таким образом и запустился процесс цветения», - пояснил эксперт.

Цветение красных водорослей не представляет угрозы для здоровья людей и экологии.