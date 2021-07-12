В Кремле отреагировали на продление ЕС санкций против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продление Евросоюзом санкций в отношении России.

По его словам, в них нет никакой новизны. "Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях", - сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между РФ и ЕС.

Помимо этого, Песков рассказал, как продление санкций коррелируется с инициативой Франции и Германии о встрече. "В Евросоюзе существуют разные точки зрения относительно выстраивания отношений с РФ. И инициатива Берлина и Парижа не была поддержана многими странами-членами Евросоюза в налаживании контактов", - цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Напомним, ранее сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза оформили продление еще на полгода, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России.