Эмомали Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву

В понедельник 12 июля состоялся телефонный разговор президентов Таджикистан и Азербайджана Эмомали Рахмона и Ильхама Алиева.

Беседу инициировала таджикистанская сторона. Президенты обсудили актуальные аспекты двусторонних отношений, отметили позитивную динамику развития торгово-экономические связей Таджикистана и Азербайджана в последние годы.

Особое внимание в беседе лидеры уделили текущей военно-политической обстановке в Афганистане. Рахмон проинформировал Ильхама Алиева о тревожной ситуации, которая складывается в афганских провинциях, приграничных с Таджикистаном.

Президент Азербайджана получил приглашение посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время. Сроки визита будут согласованы позднее.