Власти Подмосковья оценили темпы вакцинации от COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что вакцинация от коронавируса в регионе идет в хорошем темпе.

«Мы, благодаря пониманию с жителями и работе блока здравоохранения, идем неплохим темпом. Темп хороший на самом деле: 57 тыс вакцин - это средний показатель за прошедшую неделю. Это достаточно большое количество, я знаю, что врачи мобилизованы и в стационарах, и в поликлиниках, в торговых центрах, даже порой создаются очереди», - заявил он в ходе оперативного совещания с министрами и главами округов.

Полностью в Подмосковье, где часть сотрудников сферы услуг подлежит обязательной вакцинации, привиты 1,2 млн человек.