В России коронавирус попробовали лечить средством на основе плаценты

В России провели эксперимент по лечению СOVID-19 антивозрастным препаратом из плаценты.

Медики использовали инъекционный полипептидный препарат японского производства "Лаеннек", созданный на основе гидролизата плаценты человека для лечения тяжелых пациентов. Средство применялось в тех случая, когда у больных коронавирусом наблюдалась дисфункция печени и повышенные риски развития цитокинового шторма.

Применение "Лаеннека" вело к положительной клинической динамике, увеличению оксигенации крови, снижению объема повреждения легких по данным КТ, нормализации маркеров дисфункции печени и других показателей, говорится в аннотации к статье, опубликованной в научном журнале "Экспериментальная клиническая гастроэнтерология".

Также ученые полагают, что этот препарат может показать эффективность при лечении постковидного синдрома.

Отмечается, что "Лаеннек" может провоцировать рост опухолей, поэтому применять его можно будет только после очень серьезных испытаний.