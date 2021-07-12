Москвичка попала под колеса собственной машины

Женщину сбила собственная машина на парковке на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

"На улице Туристской во дворе дома 8, корпус 1, женщина 1981 года рождения припарковала свой автомобиль марки "Тойота", забыв при этом перевести коробку передач в положение "паркинг". Когда женщина вышла из автомобиля, иномарка начала движение", - говорится в сообщении.

В результате происшествия женщина получила переломы обеих голеней и бедра.