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"Грузинская мечта" и оппозиция сошлись в бою в парламенте Грузии (ВИДЕО)

&quot;Грузинская мечта&quot; и оппозиция сошлись в бою в парламенте Грузии (ВИДЕО)

Члены грузинской оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта" устроили драку в зале заседаний парламента, передает телеканал "Рустави 2".

Потасовка возникла после того, как журналисты и депутаты от оппозиции попытались войти в зал заседаний, чтобы переговорить с членами правящей фракции в связи с гибелью оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкарава.

Парламентские приставы отказывались впускать представителей СМИ и оппозицию, однако те силой прорвались, после чего началась драка.

Оппозиционные депутаты требуют, чтобы в парламент пустили всех собравшихся около здания журналистов, которые с воскресенья требуют отставки главы правительства Ираклия Гарибашвили.

 

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Вестник Кавказа

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