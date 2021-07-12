В Ставропольском крае по подозрению в пытках задержали полицейского

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального СУСК.

Инцидент произошел вечером 8 февраля в отделе полиции поселка Солнечнодольск.

Следствие утверждает, что страж порядка, "явно превышая свои полномочия", применил "не менее 15 раз" электрошокер в отношении задержанного, пристегнутого наручниками к скамье.

Полицейскому грозит до десяти лет лишения свободы, передает РИА Новости.